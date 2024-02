Štefan Štec: Od detí sa máme stále čo učiť, sú v mnohom lepšie ako my dospelí

Snažím sa syna zapájať do mojich bežných činností, keďže to ho najviac zaujíma, hovorí Štefan Štec. Na snímke s manželkou Dušanou a Riškom. Foto: archív Š. Šteca Foto: archív Š. Šteca

Štefan Štec Obľúbený spevák, ktorý spieva najmä rusínske ľudové piesne, prvý raz zažiaril v televíznej súťaži Zem spieva v roku 2017. Odvtedy má za sebou dva štúdiové albumy a množstvo vypredaných koncertov. S Janou Kirschner naspieval pieseň k seriálu Slovania Láska neumiera, jeho posledným veľkým hitom je rusínska ľudová pieseň Žaľ. Momentálne dokončuje nový singel, ku ktorému chystá aj videoklip. „Bude to predzvesť nového, v poradí tretieho štúdiového albumu, ktorý by sme chceli vydať na konci tohto roka,“ hovorí. Na jar a v lete by mal odohrať koncerty po celom Slovensku. S manželkou a synom žijú v Košiciach.