Zmrzlinový pohár 27 eur, pizza 15. Chorvátsko s eurom podraželo

Najlepšie veci sú zadarmo, a platiť to môže aj o prázdninových aktivitách. Nemusíte ísť práve do najdrahších táborov, hotelov ani kempov s animátorskými programami. Dobrodružstvo a výnimočné chvíle sú takpovediac rovno pod nosom. Stačí sa poobzerať a ísť do toho.