Zahaľte sa, tu sa také nemôže! Bratislavská reštaurácia zakázala mamičke dojčiť

Dobre to poznajú nielen mamičky, ale väčšina ľudí. Záplava každodenných povinností spôsobuje chronický stres a napätie, výsledkom sú depresie, úzkosti, vyhorenie. Najlepším riešením by samozrejme bolo mať toho menej, ale to je často nemožné. Radosť zo života a pocit, že ho opäť kontrolujete, však môže priniesť jednoduchá metóda mindfulness, čo by sa dalo preložiť ako plná pozornosť, ktorú dáte sebe, ostatným, tomu, čo robíte a vnímate.