Veronika Zuzulová sa už teší z druhého synčeka. Volá sa ako bývalý slávny lyžiar a takto vyzerá

Aj keď si pôvodne v kútiku duše troška želal, aby to bol do tretice chlapec, k dvom dievčatkám pred dvoma rokmi pribudla do rodiny Mariána Hossu dcérka Emma. Nedávno, 18. augusta, oslávila narodeniny a pri tejto príležitosti sa slávny hokejista podelil o fotografie rodinky v plnej kráse.