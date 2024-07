SALVE, kúzelná pomôcka pri výchove a zvládaní konfliktov. Čo sa skrýva za piatimi písmenami?

Ako dieťa psychicky pripraviť na pobyt v letnom tábore a dá sa to vôbec? Kedysi sa so školákmi nikto nemaznal – posielali ich do pionierskeho tábora na tri týždne a bodka. Bol tento systém lepší než dnes, keď sa viac prihliada na detské pocity? O výhodách a rizikách táborov, o tom, ako spoznať, či je dieťa na takýto zážitok zrelé, hovoríme so psychologičkou Danou Comas z Alma centra pre zdravý vývin.