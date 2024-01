Polročné vysvedčenia. Zlá známka nie je vizitkou vášho rodičovstva. Deti netrestajte, radšej skúste týchto osem krokov

Aj keď vysvedčenie nie je práve podľa vašich predstáv, nie je to koniec sveta ani dôkaz, že ste zlý rodič. Foto: shutterstock Foto: shutterstock

Takže, toto je vhodná reakcia v ôsmich krokoch:

1. Dieťa pochváľte. Ak nemôžete za známky, tak aspoň za snahu alebo výdrž.



2. Dieťa povzbuďte. Poskytnite mu útechu, dohodnite sa, že v ďalšom polroku sa vám podarí aj spoločnými silami známky zlepšiť.



3. Preukážte mu dôveru. Jednoducho mu povedzte, že veríte, že to zvládne.



4. Hovorte láskavo. Pokojne, bez kriku, vyhrážok a emocionálneho vydierania. Pýtajte sa dieťaťa, čo ho zaujíma, čo bolo ťažké a čo by sa dalo v druhom polroku spraviť inak.



5. Pozrite sa na situáciu z nadhľadu. Berte teda do úvahy aj ďalšie okolnosti – aké sú skutočné možnosti dieťaťa, čo všetko sa v jeho živote udialo, čo mohlo ovplyvniť známky.



6. Vráťte sa do vlastných školských čias. Ako ste sa vtedy cítili vy? Čo ste potrebovali počuť?



7. Zvážte, či nepotrebujete pomoc odborníka. Možno je vaše dieťa v niečom výnimočné, v niečom zaostáva. Poradiť sa nikdy nie je na škodu, vždy sa môžete potom rozhodnúť podľa seba.



8. Uistite dieťa o vašej láske. Je vaše a vy ho ľúbite, nech sa deje čokoľvek. I keď prinesie domov vysvedčenie, ktoré sa vám nepáči.