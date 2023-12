„Oci, a môže si futbalista tú žltú kartu aj nechať?“ Zasmejte na Silvestra na vtipných príhodách s deťmi

Podobne a predsa každý po svojom. Každá rodina má svoje vianočné tradície, ktoré týmto jej dňom dodávajú to pravé sviatočné čaro. Tri slovenské rodiny sa s nami podelili o to, ako to vyzerá cez Vianoce u nich doma, ako trávia tieto najkrajšie sviatky roka a čo je pre ne to najvzácnejšie.