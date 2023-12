Najpopulárnejšie mená bábätiek v tomto roku? Slovenskí rodičia dlhodobo obľubujú tieto

Vianoce nie sú o darčekoch, ale aké by to boli Vianoce bez nich, všakže. S množstvom balíčkov to určite netreba preháňať, no aspoň jedno splnené želanie by si malo nájsť pod stromčekom každé dieťa. Ak neviete, čo svojim potomkom kúpiť, je tu našich 10 tipov.