Mať za spolužiaka Róma, hendikepovaného alebo inak znevýhodneného žiaka? Inšpekcia zisťovala, čo na to slovenské deti. A výsledok? Hmmm... To naozaj?

Slovenská mládež považuje za veľmi dôležité, ako vyzerá, každý piaty mladý človek je dokonca ochotný za týmto účelom ohroziť svoje zdravie. Ukázal to prieskum združenia Chuť žiť, ktorý sa robil na vzorke 2 426 detí od 11 do 19 rokov. Prečo to tak je a čo sa s tým dá robiť, vysvetľuje sociologička Katarína Čavojská.