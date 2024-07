KVÍZ Najslávnejší olympijskí víťazi všetkých čias, poznáte ich?

O čom inom by mal byť dnešný kvíz, keď nie o olympijských hrách. V Paríži sa práve začali hry XXXIII. olympiády a my sa pozrieme do histórie. Kto sú najúspešnejší športovci všetkých čias, ako prezývali Emila Zátopka a v akej disciplíne získalo pred sto rokmi v Paríži Československo prvé zlato? Otestujte sa!

Facebook Usain Bolt, najrýchlejší človek planéty, jeho svetový rekord v behu na 100 metrov nie je dodnes prekonaný. Foto: Reuters Foto: Reuters



Začať kvíz