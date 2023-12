Kapustnica z kotlíka, koledníci i špeciálne účesy. Tri slovenské rodiny sa podelili o to, ako trávia Vianoce, aj o svoje sviatočné recepty

Podobne a predsa každý po svojom. Každá rodina má svoje vianočné tradície, ktoré týmto jej dňom dodávajú to pravé sviatočné čaro. Tri slovenské rodiny sa s nami podelili o to, ako to vyzerá cez Vianoce u nich doma, ako trávia tieto najkrajšie sviatky roka a čo je pre ne to najvzácnejšie.

Facebook Radostné a pokojné sviatky všetkým! Foto: shutterstock.com Foto: shutterstock.com Kapustnicu varíme vonku v kotlíku Zuzana s manželom a synom vlani v Dubrovniku. Foto: archív Z. Mihaleovej Foto: archív Z. Mihaleovej

Asi dva týždne pred Vianocami kupujeme stromček. Tradícia hovorí, že živý, takže míňame... Deň pred Štedrým dňom varíme vonku, v kotlíku vianočnú kapustnicu, v ktorej nesmú okrem mäsa chýbať hríby a sušené slivky. No a samozrejme, pečiem. Recepty si nepamätám, takže zakaždým lovím v mojej kuchárskej knižke.



Nesmú chýbať žĺtkové rezy. Snažím sa aj šuhajdy a vanilkové rožteky, ale nie vždy sú také, aké by mali byť. Ale koniec koncov, váha hovorí, že čím menej napečiem, tým menej priberieme (úsmev).



Štedrý deň trávime tradične naša rodina spolu – s manželom a synom. Práce máme rozdelené. Manžel so synom zdobia stromček a potom upratujú neporiadok, čo narobili. Ja som v kuchyni. Snažíme sa dodržiavať pôst, ale nie vždy to celkom vyjde. Takže „zhrešíme“ a na obed si dáme aspoň kapustnicu. Pripravím ryby, ktoré podvečer smažím. Nemáme kapra, ale šťuku alebo zubáča. A zemiakový šalát. Robíme dva druhy. Jeden cibuľový a jeden ten „nezdravý“, majonézový. Hneď, ako zmiznem z kuchyne, dozdobím obývačku a slávnostne prestriem stôl.



Mihaleovci radi trávia koniec roka na výletoch. Foto: archív Z. Mihaleovej Foto: archív Z. Mihaleovej

sme sa v zdraví opäť stretli aj o rok. Po oblátkach s medom a cesnakom prichádza už spomínaná kapustnica s kopčekom kyslej smotany. Po rybe so šalátom sa ide k stromčeku, kde každý „trhá“ baliaci papier na darčekoch. A potom odfukujeme (úsmev).



Prvý Sviatok vianočný ideme tradične k rodičom, aby sme ich aspoň trochu potešili, lebo, žiaľ, máme už len po jednom z nich. No a na Štefana odchádzame. Snažíme sa zimné prázdniny a voľný čas využiť spolu na nejakých výletoch, kde trávime Silvester aj Nový rok. Tento rok sa opäť chystáme do Chorvátska až po Dubrovník. Dúfam, že vyjde počasie tak ako vlani.

(Zuzana Mihaleová, Most pri Bratislave)

Zuzkine vianočné žĺtkové rezy Potrebujeme: 180 g polohrubej múky, 200 g roztopeného masla, 200 g mletých orechov, 150 g cukru na cesto, 1 prášok do pečiva, 4 bielka, 4 žĺtka, 150 gramov práškového cukru na glazúru, čokoládu



Postup: V miske zmiešame múku, orechy, maslo a prášok do pečiva, potom pridáme z bielkov vyšľahaný sneh. Dáme piecť na 200 stupňov na 15 minút. Medzitým si pripravíme glazúru tak, že vyšľaháme nad parou žĺtka s cukrom. Hneď, ako koláč vyberieme, vylejeme naň glazúru a posypeme postrúhanou čokoládou. Koláč nakrájame, ešte keď je polotuhý, aby sa glazúra nepolámala.



Za štedrovečerným stolom sa schádzame celá široká rodina Vianoce, to je pre Mirku a jej blízkych predovšetkým vzácny spoločne strávený čas. Foto: Mirka Palaščáková Foto: Mirka Palaščáková

Vianočné sviatky sa u nás volajú Roždestveny svjata alebo inak Roždestvo – sviatky narodenia Ježiša Krista. Keď ešte dedko žil, za štedrovečerným stolom sa nás stretlo 11 ľudí. Pravidelne k nám chodila mamina sestra z Topoľčian s manželom a sesternicami, aby sme sviatky oslávili spolu s babkou a dedkom z maminej strany. Aj dnes, keď už máme svoje rodiny, sa na tieto najkrajšie sviatky snažíme byť spolu v širšom kruhu. Je to krásna čarovná vianočná atmosféra, keď si vychutnávame spoločný čas a sviatočné jedlá, ktoré sa varia raz za rok. A o to viac chutia (úsmev).



Na štedrovečernom stole nemôže chýbať zapálená posvätená sviečka, Betlehemské svetlo. Na začiatok večere sa vždy pomodlime, otec má štedrovečerný krátky príhovor a nasleduje prípitok. Potom si každý vezme kúsok jabĺčka rozkrojeného na toľko častí, koľko je nás pri stole ako symbol jednoty. Nasledujú oblátky s medom a cesnakom. Babka nám ako deťom zvykla dávať na čelo krížik s medom. Po oblátkach s medom mávame vždy ako prvú mačanku s chlebíkom. Po nej nasleduje ako ďalší chod pôstna kapustnica, po nej prichádzajú na rad varené pirohy posypané opraženou cibuľkou, šalát s vyprážanou alebo pečenou rybou. Najviac sa však vždy tešíme na sladký chod, a to na bobaľky s makom. Po výdatnej večeri si ešte pred odchodom ku stromčeku a darčekom zaspievame rusínske koledy. A potom si už každý hľadá ten svoj darček pod stromčekom.



U nás zvyknú každý rok chodievať koledníci, a tak si koledy zaspievame aj s nimi. Roždestveny svjata alebo Vianoce sú v prvom rade o rodine, láske a pripomenutí si toho, akí sme jeden pre druhého vzácni. To, že sme, že máme jeden druhého a môžeme osláviť sviatky s najbližšou rodinou, je najväčším darom.

(Mirka Palaščáková, Habura)

Rusínska mačanka podľa Mirkinej babky Potrebujeme:

Mačanka: 3-4 hrste sušených húb (podľa toho, či máte radi v polievke viac alebo menej hríbov), 1 az 2 litre varu/jušky (voda z kyslej kapusty, tiež podľa toho, akú kyslú mačanku chcete), múka hladká na zahustenie, 3 kusy bobkový list, 4-5 kúskov celého čierneho korenia, 2 kusy nového korenia, vegeta podľa chuti



Mastilo (pokvapkanie mačanky): cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, mletá červená paprika mletá



Postup: Sušené hríby je najlepšie namočiť cez noc, do rána pekne zmäknú a skôr sa uvaria. Tiež vopred si dáme prevariť var z kapusty/kyslú šťavu z kapusty, do ktorej dáme bobkový list, čierne korenie, nové korenie a trošku soli. Na druhý deň hríby spolu s vodou, v ktorej boli cez noc namočené, dáme variť. Dolejem asi pol litra vody. Keď začnú vrieť, postupne pridávame var z kapusty. (Kúsok varu si odložíme na zápražku, zahustenie polievky.) Necháme, aby všetko spolu prešlo varom, kým hríby nezmäknu. Vodu prilievame na základe chuti, aby sme mali mačanku kyslú tak akurát. Niekto má rád kyslejšiu niekto menej.. Nakoniec polievku ochutíme podľa chuti trošku vegety a soli. Zahustíme odloženým varom, ktorý zmiešame s prepraženou múkou. Necháme ešte chvíľku povariť a nakoniec pridáme kúsok masla, mačanka bude mať lahodnejsiu chuť.



Mastilo si pripravíme tak, že cibuľku a cesnak nasekáme nadrobno a dáme opražiť do sklovita na oleji. Nakoniec pridáme lyžičku červenej papriky. Premiešame, odstavíme zo sporáka, aby nám červená paprika nezhorkla. Mačanku môžeme podávať s mastilom (1 - 2 lyžičky na pokvapkanie) a chlebíkom.





Vianoce? Jednoducho ich MILUJEM! Radosť a pohoda v rodine Zelníkovcov. Foto: archív Silvie Zelníkovej Foto: archív Silvie Zelníkovej

MILUJEM ICH!!! Samozrejme, že to znie ako klišé týchto dní, avšak ja ich naozaj MILUJEM... Milujem skorý ranný budíček, ktorý nám doprajú naše deti. Milujem spoločné sladké raňajky, kedy jeme domácu vianočku upečenú večer pred Štedrým dňom a jej vôňa sa ešte plazí po celom dome.



Milujem aj obohraté vianočné piesne, ktoré od rána hrajú v rádiu.



Po spoločných pohodových raňajkách, s manželom začíname pripravovať štedrovečernú večeru. Tvorí ju úplná klasika – biela kapustnica s varenými zemiakmi a sušenými hríbami (recept nižšie) a zemiakový šalát (ten najlepší na svete robí môj manžel) a k nemu vyprážaná ryba.



Deti sa hrajú, pozerajú rozprávky, ale pri drobných prácach v kuchyni nám aj pomáhajú. Keď je večera „v hrnci“, všetci si spoločne sadáme k vianočným rozprávkam a vychutnávame si spoločnú atmosféru.



Obed tradične vynechávame, takže všetky vône v dome sú omnoho intenzívnejšie ako vo všedný deň. V dome sa prepletajú vône štedrovečernej večere, vianočných koláčov, ovocia a vareného vína. Pestrý vianočný stromček a betlehemské svetlo v lampáši robia atmosféru ešte úžasnejšiu.



Vianoce s piatimi deťmi sú čarovné. Oči im žiaria v očakávaní večera, tešíme sa zo spoločných chvíľ, nakoľko celý rok je veľmi uponáhľaný. Pred večerou spoločne s dievčatami prestierame štedrovečerný stôl, na ktorom samozrejme nechýbajú oblátky s medom a pre rodičov prípitok s vareným vínkom.



Potom sa ideme pripraviť s deťmi do sviatočného oblečenia a robíme si účesy. Toto je chvíľa, kedy sa pod stromčekom objavujú darčeky.



Okolo sedemnástej hodiny spoločne sadáme k štedrovečernému stolu. Večeru začíname čítaním úryvku zo Svätého písma o Božom narodení a modlitbou. Po modlitbe nás ocko požehná a každému urobí na čelo znak kríža a podá mu oplátku s medom. Po spoločnom prípitku začína večera, na ktorú sa po pôstnom dni už všetci tešíme. Keď dovečeria posledný člen pri stole, deti už netrpezlivo vyčkávajú, či sa pod stromčekom nájde pre nich prekvapenie. Po rozbalení darčekov spoločne trávime večer ich prehliadkou.



Deň končí poslednou rozprávkou a my s plným bruchom a ešte plnším srdcom, s tým príjemným pocitom na duši líhame do postelí. Nasledujúce sviatočné dni trávime v spoločnosti rodiny a dobrých priateľov.



Všetkým čitateľom prajeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky!

(Silvia Zelníková, Oravský Podzámok)

Silviina vianočná biela kapustnica Na 6 litrov potrebujeme: šťava z kyslej kapusty, červená paprika, mleté čierne korenie, vegeta, bobkový list, malá cibuľka, strúčik cesnaku, 3 – 4 surové zemiaky, 2 hrste sušených hríbov, plnotučné mlieko, hladká múka, 33% smotana na šľahanie



Postup: Kapustnicu v hrnci ochutíme všetkými koreninami podľa chute, pridáme celú olúpanú cibuľku a cesnak. Privedieme do varu, pridáme sušené hríby a celé ošúpané zemiaky. Povaríme do mäkka, ochutnáme a v prípade veľkej kyslosti rozriedime prevarenou čistou vodou. Napokon urobíme zátrepku z mlieka a hladkej múky, na zjemnenie pridáme na konci smotanu. Podávame s varenými zemiakmi.



Odporúčame variť v najväčšom hrnci, ktorý sa nachádza v domácnosti – je návyková (úsmev).