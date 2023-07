Ivanin denník (37): „Oslávila som 40 a nadišiel čas moju liečbu úplne ukončiť.“

Tragédia, ktorej sa dá predísť, no ak už k nej dôjde, len veľmi ťažko si ju človek odpustí. Ešte si mnohí pamätajú prípad otca spred pár rokov, ktorý v horúci letný deň zabudol v aute svoju dvojročnú dcérku a odišiel do práce. Tá zomrela a rok na to aj on.