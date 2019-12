Hnus na sieti. Vydávali sme sa za 12-ročné dievča, sexuálni predátori útočia rýchlo a bez zábran

Lichôtky, finančná odmena či nechutné nadávky. Sexuálni predátori si idú tvrdo za svojím, na veku obetí im nezáleží. Foto: shutterstock.com Foto: shutterstock.com

Bez zábran. Fotografiu penisu sme prekryli v redakcii.

Vzťahy dnes nie sú úprimné

Môže sexuálne obťažovanie na internete negatívne do budúcnosti poznačiť vzťah dieťaťa k sexu?

Odpovedá sexuologička Danica Caisová

„Závisí to aj od dĺžky kontaktu. Ak je krátka, zásadným spôsobom to postoj mladého človeka k sexu, intimite a láske zmeniť nemusí. Dlhodobá, veľmi nátlaková komunikácia prirodzene ovplyvní niektoré postoje. Či bude mať kontakt so sexuálnych predátorom negatívny dopad, o tom rozhoduje nielen zrelosť dieťaťa, ale aj to, v akom rodinnom prostredí žije a či v ňom panuje dôvera a sociálna i finančná stabilita. Pretože na druhej strane komunikácie je lákajúci, obratný, manipulujúci, cieľavedomý človek. Z mojich odborných skúseností však musím povedať, že sa veľká väčšina mladých ľudí z tejto zlej skúsenosti vystrábila bez následkov. Sú však dievčatá, na ktoré takáto skúsenosť vplýva negatívne, stávajú sa voči mužom nedôverčivými a postupom času zatrpknú.“

Aj sexuálne návrhy maloletým sú trestné

Ukážka z konverzácie.

Pozor na vydieranie, obťažovanie treba hlásiť

Prevenciou je osveta

Ďalší z početných záujemcov.